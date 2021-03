Si tu es une femme mariée ou vivant maritalement avec un homme, écoute ceci

Tu t’es engagée trop vite, sans prendre le temps d’observer les défauts de ton partenaire. Une fois dans sa maison, tu le découvres de mieux en mieux. Au fur et à mesure que le temps passe, Tu te rends compte qu’il n’est pas le rêve que tu t’imaginais. Qu’il n’est pas un saint , et qu’il a des défauts comme tout le monde. Tu lui donnes quand-même des enfants sous prétexte que c’est ton devoir.

Plus le temps passe, plus vous persistez dans l’incompatibilité d’humeur. Au lieu d’essayer de rétablir la situation en communiquant, Tu te replies de plus en plus sur toi-même. Pensant que tu t’es trompée de partenaire. Tu te laisses courtiser par n’importe qui n’importe comment. Au premier homme qui te salue. Tu étales tes problèmes de couple. Et lui, parce qu’il a envie de te découvrir, il te laisse croire que tu es la femme parfaite.

Que tu es la Sainte du couple, et que ton compagnon est à l’origine de tous vos problèmes. Il te fait croire qu’à sa place, Il t’offrirait un meilleur traitement, parce que tu vaux de l’or. Il te donne l’impression d’être une reine, la reine qu’il recherche, la femme aux qualités incomparables. Et quand tu lui cèdes, le gars ne fait aucune économie de ton corps. C’est quand il veut et comme il veut. Il te fait toucher les nuages et les cieux, te laissant croire qu’avec lui, tu auras une meilleure vie. Tu quittes ton foyer pour le rejoindre. Tu brises ton union pensant en avoir conquis un autre. Tu te sépares de ton compagnon pour aller en aventure avec un homme qui te fait rêver. Oubliant comment étaient tes débuts avec ton ex. Tu ignores que les premiers mois sont toujours passion. Mais, peu à peu, la passion tombe.

La réalité vous rattrape. Il perd goût et ne s’applique plus assez pour te séduire. En fait, il n’a jamais profondément envisagé quelque chose de réel avec toi. Car à tes cotés, il a toujours vécu avec l’impression que tu le quitteras pour un autre, une fois que tu auras découvert ses défauts, comme tu l’as fait avec ton ex. Le temps passe et vous vous éloignerez. Tu te rends compte que tu t’es cognée la tête, Tu réalises la bourde que tu as commise. Tu prends conscience de l’ importance de la communication. Et tu essaies de revenir avec le père de tes enfants. Mais hélas, il s’est mis avec une autre qui le comprend mieux.

Tu fais des manigances pour éloigner la nouvelle conquête de ton ex. Mais elle a réussi à le conquérir. Avec lui, elle a su développer une complicité en peu de temps. Ce que tu n’as pas su faire pendant longtemps. Et là, tu te retrouves errante. De lit en lit. De foyer en foyer. Tu deviens une adepte à la fois des marabouts et des églises reveillées.

Espérant que les gris-gris couplés des prières des pasteurs te propulseront dans un foyer stable. Alors que tu avais la chance d’avoir un foyer. Tu passeras d’homme à homme. Alors que tu as eu la chance de tomber sur un homme que tu pouvais modeler. Grâce à la patience et la communication. Ce moment où tu comprendras que le foyer n’est pas une salle de cours que l’on quitte quand la tête du prof énerve. Tout est permis, mais tout n’est pas utile. Un couple ne se construit pas seulement sur du coton, mais aussi sur des épines.

Perle Lola

Comments

comments