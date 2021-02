SOS: il privilégie ses parents à moi, aidez-moi !

Je vis avec un homme et nous avons un garçon d’1 an et il a 4 autres enfants de différentes mères mais le souci avec mon homme il privilégie plus sa famille ( ses soeurs, frères neveux, nièces).

Je ne vois pas de soucis à ce qu’il s’occupe de son père et de sa mère mais s’occuper des neveux et nièces au détriment de moi et de ses enfants je ne supporte plus.

Je lui parle mais il refuse de m’écouter. Nous avons du mal même à joindre les deux bouts je ne sais plus quoi faire j’ai très mal de voir que mes enfants ne sont pas épanouis .

Je suis fonctionnaires du privé donc c’est vraiment compliqué pour moi également. Je précise qu’il n’est pas l’aîné de la famille. Besoin de vos conseils cher abonnés.



