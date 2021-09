Abobo pk 18/ Programme Concorde 3: le DG de la SICOGI s’est dit satisfait du travail abattu

Pour sa première sortie officielle depuis sa prise de fonction le 09 août 2021, le récemment nommé Directeur Général de la SICOGI, Monsieur Brahima TRAORÉ, accompagné du comité de Direction et des équipes techniques, est allé s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de chantier du programme Concorde 3 sis à Abobo pk 18, route d’Anyama, le mercredi 22 septembre 2021.

Monsieur Brahima TRAORÉ s’est dit satisfait du travail abattu et a promis poursuivre la vision tracée par l’ancienne direction.



Le programme Concorde 3 quasiment achevé et partiellement habité est constitué de 376 logements répartis dans des triplex et des immeubles R+4.

Dépêchez-vous de vous procurer les quelques appartements encore disponibles.

Pour en savoir plus sur le programme Concorde 3, veuillez cliquer sur le lien suivant :

sicogi.com/les-residences-concorde-3/

Ou nous contacter au 25 20 00 36 26 / 25 20 01 09 05

Perle Lola

