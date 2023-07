EFFONDREMENT D’IMMEUBLES À ABIDJAN, LA SOLUTION DES ENTREPRENEURS DU SECTEUR

Des immeubles qui s’écroulent comme des châteaux de cartes, et qui font de nombreuses victimes. A Abidjan, les règles de sécurité en matière de construction sont foulées au pied par des entrepreneurs du bâtiment. Une situation qui jette le discrédit sur toute la corporation.

Deux immeubles qui s’effondrent dans la même commune en un mois. Les Ivoiriens constatent l’impuissance des autorités face au phénomène des effondrements d’immeubles dans la capitale économique.

Pourtant quelques mois plutôt, le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, avait lors d’une réunion de crise, réuni plusieurs acteurs du secteur à son cabinet. Objectif, trouver des solutions pour définitivement régler le problème de la friabilité des bâtiments en construction à Abidjan.

Selon Soro Doté, le président de la confédération des PME et PMI du BTP en Côte d’Ivoire, les recommandations n’ont pas été suivies.

« Je me souviens lorsque les immeubles s’effondraient régulièrement à Abidjan et que la situation a failli emporter le ministre Bruno Koné, nous nous sommes retrouvés au cabinet du ministère de la construction. Des échanges, sont sorties quelques propositions. Nous avons demandé que deux cabinets d’études certifiés, donnent l’agrément avant l’autorisation de toute construction. L’un sera privé et l’autre, du ministère. Ce qui signifie que sans ces deux certifications, il est impossible qu’on vous délivre le permis de construire. Mais cette loi n’est pas appliquée », fait savoir l’ingénieur des BTP.

Les drames consécutifs aux affaissements d’immeubles à Abidjan, jettent le discrédit sur les opérateurs du secteur.

Des entrepreneurs ivoiriens affirment même avoir des difficultés à décrocher des marchés dans la construction notamment à l’extérieur du pays. Ce qui porte un coup réel à leurs activités.

« Quand on soumet des dossiers à des appels d’offres à l’extérieur, on nous refuse souvent les marchés, car notre crédibilité est entachée par les effondrements que subit la Côte d’Ivoire. Vous comprenez que la situation est préoccupante. Normalement lorsqu’on délivre un permis de construire et qu’on constate que le cahier de charges n’est pas respecté, il faut tout de suite faire détruire le bâtiment afin de prévenir le drame. Si les études ne sont pas bien faites pour vérifier la qualité du sol et si le bâtiment n’est pas détruit au moment de sa construction, alors on assistera toujours à des situations malheureuses pourtant évitables », a prévenu Soro Doté.

Le secteur de la construction est en plein essor en Côte d’Ivoire. Le gap de logements à pouvoir est de plus de 700 000 unités. Ce qui pousse de nombreux promoteurs à se tourner vers ce business au mépris de toutes les règles établies.