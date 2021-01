Côte d’ivoire: communiqué, point de la situation de la covid-19 au 23 Janvier 2021

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce samedi 23 janvier 2021, 297 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 976 échantillons prélevés soit 10 % de cas positifs, 239 guéris et 2 décès.A la date du 23 janvier 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 26 612 cas confirmés dont 24 595 personnes guéries, 145 décès et 1 872 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 314 632. Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique rappelle que l’épidémie n’est pas terminée. Il demande aux populations de rester prudentes, d’être disciplinées et de respecter les mesures barrières notamment le port de masque dans les espaces accueillant du public et les transports en commun pour stopper la transmission du virus.Fait à Abidjan, le 23 janvier 2021.

Perle Lola

Comments

comments