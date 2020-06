Côte d’Ivoire/Covid-19 : les créateurs de mode équipent les journalistes en cache-nez

Abidjan, 03-06-2020 (Abidjantv.net): En vue de protéger les journalistes de Côte d’Ivoire, contre la Covid-19, les acteurs de mode leur ont fait don de mille cache-nez, ce mercredi 03 juin 2020, à la Maison de la presse d’Abidjan-Plateau.

Jean Claude Coulibaly, président de l’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire a reçu ce mercredi, à la Maison de la Presse d’Abidjan, une délégation des acteurs de la mode, conduite par Mme Bilé représentant Mme Nadia Druide présidente de l’Association des créateurs de mode de Côte d’Ivoire (Acmci) et Mme Isabelle Anoh, Directrice générale de « Avant-garde Production». Au cours de cette rencontre, les donateurs ont dit leur volonté d’accompagner les journalistes de Côte d’Ivoire, en leur offrant mille cache-nez. Selon Isabelle Anoh, «il faut protéger les journalistes qui sont tenus de travailler, pour informer les populations en cette période de pandémie, même si aucun journaliste ivoirien n’a été positif ». Car, à l’en croire, c’est l’un des secteurs les plus exposés à la pandémie due au coronavirus. Pour Jean-Claude Coulibaly, président de l’Unjci, c’est un geste de haute portée, compte tenu de la spécificité du travail des journalistes qui ne peuvent s’auto confiner. D’autant qu’ils jouent un rôle important. Il a de fait, invité les acteurs de la société civile, les dirigeants et de bonnes volontés à s’inscrire dans ce genre d’actions. Considérés désormais comme un accessoire de mode, les cache-nez sont confectionnés en divers matières notamment en pagne, tissus, coton etc.

Brigitte GBAGBO

