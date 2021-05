Côte d’Ivoire: fausses attestations de test négatifs au Covid-19, trois infirmières et 10 personnes arrêtées

Accusés d’être des faussaires d’attestation de test négatifs au Covid-19, trois infirmières et 10 personnes ont été arrêtées à Abidjan capitale de la Côte d’Ivoire. Cette information provient de sources policières.

En effet, les trafiquants se servaient d’une application qui permettait de changer les noms et de scanner la signature du professeure Mireille Dosso, directrice de l’institut pasteur à Abidjan. Une fois les fausses attestations de test négatif au Covid19 effectuées, les faussaires les délivraient au prix de 45000 FCFA à des passagers qui embarquaient à l’aéroport International Félix Houphouët Boigny d’Abidjan.

Les faussaires avaient aussi des complices au sein de l’aéroport qui laissaient passer les détenteurs de ces fausses attestations sans même les vérifier. L’enquête se poursuit pour mettre le grappin sur d’autres éventuels trafiquants.

Il faut noter que la Côte d’Ivoire comptait, selon les derniers chiffres officiels donné, environ 287 morts pour plus de 46.000 cas de Covid-19. Et qu’aucune autre mesure stricte n’a été prise à part le port obligatoire du masque dans les lieux fermés et le respect des gestes barrières. Une campagne de vaccination a néanmoins été lancée le 1er mars dernier, et elle vise en 1er lieu les «personnels de santé, les forces de défense et de sécurité ainsi que les enseignants».

