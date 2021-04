Côte d’Ivoire: le comédien Gohou Michel diagnostiqué positif au covid-19

A la date du 02 avril 2021, la Côte d’Ivoire compte 44 445 cas d’échantillons confirmés Positifs. 41 281 personnes sont guéries et 2 914 sont encore malades et traitées. 250 décès sont malheureusement à déplorer.

C’est en ce moment que l’on apprend que le célèbre et talentueux comédien Gohou Michel qui joue le rôle de premier vice-président aux côtés de Charlotte Ntamack, Digbeu Cravate et Mamane dans l’émission « Le Parlement du Rire » diffusée sur la chaîne Canal+, marié et père de six enfants est atteint du COVID-19.

C’est l’occasion de rappeler que le vaccin existe et que le Ministère de la santé et de l’hygiène publique invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner gratuitement et à respecter les mesures barrières. (Lavage des mains, port du cache-nez, distanciation sociale ).

Prompte rétablissement à Gohou Michel.

Lesalut73

Comments

comments