Côte d’Ivoire : Lutte contre la précarité en période de Covid- 19, un geste de solidarité

LUTTE CONTRE LA PRECARITE EN PERIODE DE COVID-19

UN GESTE DE SOLIDARITE DANS TON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

2èmepartie

Cher(e) Ami(e),

Je prie que ce message trouve chacun en bonne santé.

En cette période de Covid 19, la précarité s’est accentuée au sein des populations vulnérables.

Le virus est là, mais LA VIE CONTINUE, LA SOLIDARITE DOIT CONTINUER.

Votre émission “Cœur d’or-Mains d’or” met en lumière les initiatives des uns et des autres, à travers tout le continent, visant à combattre le virus et la précarité.

Eux, ont fait un geste.

Et moi, et toi ?

Anne BAKOUM

Une production de l’ONG Cœur d’Or Main d’Or

