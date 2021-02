Côte d’Ivoire/ Résurgence de la pandémie Covid-19: le DG de la Sotra sensibilise son personnel

Dans un contexte de crise sanitaire mondiale et en raison de la resurgence de la pandémie à Coronavirus, la Sotra, Leader du transport urbain en Ci, intensifie la sensibilisation. C’est dans ce cadre qu’elle a initié ce mardi 16 février 2021 une campagne de sensibilisation de son personnel. Employeur de plus de 5000 agents, la Sotra, consciente de la gravité de la situation a associé l’INHP à cette activité.

Tôt le matin dès 4h à la prise de service, le personnel exploitant a été exhorté au respect des mesures barrières, condition synequanone à la sécurité sanitaire.Dans son propos, le représentant du DG de la Sotra, Gueu Albert, Directeur du département de l’exploitation commerciale, s’est félicité d’une telle initiative. Avant d’encourager les agents à s’approprier ce défi. Après lui, Dr Tiabas Éliane, Chef du département Santé et Hygiène au travail, a présenté toutes les actions entreprises par la Sotra pour protéger sa clientèle et ses agents depuis l’avènement de la pandémie.

Ce sont notamment la sensibilisation et la mise en place de dispositif sécuritaire sur les sites Dotra et à bord des autobus et bateaux-bus, la désinfection quotidienne des autobus, le contrôle journalier de température du personnel et enfin la distribution régulière de masques de protection aux agents. L’occasion était bonne pour la première responsable de la santé à la sotra de saluer l’implication du directeur général Meité Bouaké prompt à agir pour le bien être de ses agents et de la clientèle.

Intervenant pour le compte de L’Inhp, le Pr Tiembre Issiaka, professeur de santé publique, Sous directeur chargé de la formation dans le cadre de la Covid-19 à l’Inhp, a instruit l’assemblée sur le mode de transmission du virus, les symptômes de la maladie, non sans insister sur le respect scrupuleux des mesures barrières. Enfin, il a annoncé que le vaccin Astra Zenica contre le Coronavirus sera bientôt disponible, en Côte d’Ivoire.

Notons que cette activité fait suite à la campagne de sensibilisation pour le port obligatoire du masque dans les gares et terminus de la Sotra.

Perle Lola

