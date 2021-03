Côte d’Ivoire/ Vaccin AstraZeneca: la campagne de vaccination contre la Covid-19 continue

La lutte contre la Covid-19 en Côte d’Ivoire continue. Le président de la République vient de prendre une très grande décision concernant le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus.

Alors que tout le monde s’attendait à ce qu’il stoppe le vaccin contre la Covid-19 puisque cela avait été arrêté un moment en France par son homologue Emmanuel Macron, Alassane Ouattara compte bien poursuivre le vaccin lors du sommet de l’UEMOA qui s’est tenu ce jour-ci par visioconférence. En effet, Alassane Ouattara a publié après le sommet sur ses réseaux sociaux que la Côte d’Ivoire poursuivra les efforts de campagne de vaccination contre la Covid-19 et de l’intégration régionale.

« Au terme de notre sommet, nous avons décidé de poursuivre nos efforts d’intégration régionale et d’accélérer la vaccination des populations contre la COVID-19« , a ainsi écrit le président de la République ivoirienne avant d’ajouter: « Je remercie mes Pairs pour la confiance placée en moi et en la Côte d’Ivoire au cours de ces 5 dernières années de présidence de notre Union« .

La Côte d’Ivoire a reçu depuis le vendredi 26 février 2021 504.000 doses de vaccin contre le Covid-19. La Côte d’Ivoire a été le premier pays de l’Afrique de l’Ouest à le recevoir. Ces vaccins ont été produits sous licence par le Sérum Institute of India (SII) en Inde et financés par le dispositif Covax. La Côte d’Ivoire compte à ce jour plus de 40 000 cas positifs du Coronavirus.

