Covid-19 en Côte d’Ivoire: le bilan du 12 Février 2021

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce vendredi 12février 2021, 191 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 418 échantillons prélevés soit5,6 % de cas positifs, 178 guéris et 2 décès.A la date du 12 février 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 30 717 cas confirmésdont 28 914 personnes guéries, 173 décès et 1 630 cas actifs.Le nombre total d’échantillons est de 378 905.Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique vous informe que le viruscircule activement dans notre pays. Il recommande à toute la population le portde masque lorsque nous sommes dans les lieux publics et les transports encommun pour stopper la transmission du virus.Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique rappelle que lutter contre laCOVID-19 est une responsabilité individuelle et collective.

Fait à Abidjan, le 12 février 2021.

Perle Lola

Comments

comments