Covid-19: le ministère du transport informe de l’obligation du port du masque dans les véhicules

Face à la résurgence de la maladie, le ministère des Transports a invité transporteurs et usagers au respect des mesures barrières. “Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et en application des décisions du Conseil National de Sécurité du 21 janvier 2021, le Ministre des Transports rappelle aux transporteurs, conducteurs et usagers de la route que le port du masque dans les gares routières et les véhicules de transport en commun de personnes est obligatoire. Il invite par conséquent : Les gestionnaires des entreprises de transport à veiller à la disponibilité des masques pour leurs personnels, notamment les conducteurs et autres auxiliaires exerçant sous leur responsabilité. Les conducteurs de véhicules de transport à exiger le port du masque à leurs passagers ; Les responsables des gares routières à équiper celles-ci des dispositifs de lavage des mains et à participer à la sensibilisation des usagers desdites gares au port du masque”, peut-on lire dans un communiqué publié le 2 février 2021.

