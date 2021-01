Covid-19: une autre souche observée dans plusieurs pays entrainant nombreux décès

La souche de COVID-19 britannique s’est propagée dans au moins 60 pays, a rapporté mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) après que le président élu américain Joe Biden ait rendu un hommage émouvant aux victimes américaines.

La COVID-19 a fait plus de 2 millions de morts dans le monde depuis sa première détection dans la ville chinoise de Wuhan il y a plus d’un an, alors que le nombre total de cas signalés frôle les 100 millions, selon l’Agence France-Presse (AFP ).

L’arrivée des campagnes de vaccination massive aux États-Unis, en Europe et en Asie a fait espérer que la fin de l’épidémie était en vue. Mais la profonde inquiétude suscitée par les nouvelles variantes de l’agent pathogène mortel a poussé les gouvernements du monde entier à durcir les contraintes sur les populations lasses des restrictions alors que les autorités s’efforcent de ralentir les infections jusqu’à ce que les vaccins soient largement disponibles.

Dans sa mise à jour hebdomadaire, l’OMS a annoncé que la souche trouvée pour la première fois au Royaume-Uni était maintenant dans 10 pays de plus qu’il y a sept jours.

Il a déclaré que la variante sud-africaine – qui serait également plus transmissible – a été signalée dans 23 pays et territoires.

Le nombre de nouveaux décès a atteint un niveau record de 93 000 au cours de la semaine précédente, a-t-il ajouté, avec 4,7 millions de nouveaux cas signalés au cours de la même période.

Les États-Unis sont de loin le pays le plus touché avec plus de 400000 morts, et le nouveau commandant en chef Biden s’est concentré sur la guérison dans un mémorial pour les victimes à la veille de son investiture.

Afrikmag

Comments

comments