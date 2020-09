Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds de solidarité COVID-19 du gouvernement, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, a remis, le vendredi 04 septembre 2020 à Paris, des chèques à 550 victimes ivoiriennes du Coronavirus en France,a appris AbidjanTV.Net.

Il s’agit de 350 étudiants, prioritairement des non boursiers, qui ont reçu chacun la somme de 150 euros, des ONG et associations qui ont perçu 1 000 euros chacune et 500 euros par famille endeuillée. Soit un total de 114 000 euros (environ 90 millions de FCFA).

La ministre Mariatou Koné a, à cette occasion, présenté, au nom du Chef de l’Etat et du Premier Ministre Hamed Bakayoko, les condoléances aux familles des personnes décédées.

Les bénéficiaires, quant à eux, ont adressé leurs remerciements au Président de la République Alassane Ouattara pour cette action de portée sociale réalisée en leur faveur.

Cette cérémonie, présidée par l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandaman, a enregistré la présence des ministres Eugène Aka Aouélé de la Santé et de l’Hygiène publique, Mamadou Touré de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, et du directeur général des Ivoiriens de l’extérieur, Issiaka Konaté.

Sapel MONE

