Quelle est ta contribution en ce temps de pandémie en ce temps de crise du COVID19 ?

Cher(e) Ami(e),

Je prie que ce message trouve chacun en bonne santé.

Le Covid 19 est là et le monde est bouleversé.

Confinés ou auto-confinés, sommes-nous. La vie n’est plus ce qu’elle était. Et pourtant, “RIEN NE VAUT LA VIE.”

C’EST POURQUOI, chacun doit préserver la sienne et celle des autres, en étant responsable et discipliné, pour respecter les mesures arrêtées par le Gouvernement, et ainsi lutter contre la pandémie, notre ennemi.

C’EST POURQUOI, chacun se doit d’entrevoir à travers ce confinement, cet auto-confinement, l’opportunité de réaliser notre humanité commune; la nécessité du “VIVRE ENSEMBLE”.

NOUS SOMMES ENCORE VIVANTS !!!

TOUS confrontés au virus, SOYONS SOLIDAIRES !

Le virus est là, mais LA VIE CONTINUE, LA SOLIDARITE DOIT CONTINUER.

Agissons chacun à notre niveau pour le bien de “l’autre, cet autre moi.”

Votre émission “Cœur d’or-Mains d’or” dit STOP à la propagation du virus, par la diffusion d’un message de sensibilisation.

RESPECTONS LES MESURES DE PRÉVENTION !

Aimons-nous vivants !

SOYONS SOLIDAIRES !

Ensemble, nous vaincrons.

DIEU garde la Côte d’Ivoire.

Anne BAKOUM

