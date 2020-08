Russie: Poutine décourage le Covid-19 par son remède très efficace

Félicitations à la Russie qui a officiellement trouvé un traitement très efficace contre le Coronavirus ! RESPECT À VLADIMIR POUTINE ET SES CHERCHEURS TALENTUEUX Ils ont créé un vaccin qui tue le virus en seulement 4 jours, c’est fou. Le vaccin a été testé depuis plus de 40 jours sur plusieurs patients Russes qui on très bien réagit au traitement. Ils ont été remis sur pieds en 4 jours et il n’y a pas d’effet secondaire. Le vaccin sera officiellement lancé comme traitement sur toute l’étendue du territoire le 10 Août 2020, ils pourront donc traiter tous leurs patients atteints de Covid-19. Eux au moins ils n’ont pas demandé à tester ce vaccin sur des africains en Afrique. Les patients volontaires qui ont testé ce vaccin contre la pandémie Covid-19 sont désormais immunisés au virus après les tests, a indiqué lundi le ministère russe de la défense.Le service de radiodiffusion Zvezda du ministère rapporte “les résultats de nos recherches ont clairement montré que tous les volontaires avaient une réponse immunitaire élevée à la suite de la vaccination”.La réponse immunitaire est la réaction qui se produit au sein d’un organisme afin de le défendre contre des corps étrangers. Les derniers examens médicaux des volontaires, effectués lundi au principal hôpital clinique militaire du ministère de la Défense, avaient été menés conjointement par le ministère et le Centre national russe de recherche sur l’épidémiologie et la microbiologie, précise la même source.selon Zvezda, au 42e jour suivant la première injection, les volontaires sont retournés à l’hôpital et ont subi des examens médicaux et un diagnostic en profondeur.Les données disponibles ont prouvé la sécurité et la bonne tolérance du vaccin, a ajouté Zvezda.Pour rappel, la Russie a enregistré lundi 5.394 cas supplémentaires de COVID-19 au cours des dernières 24 heures pour un total de 856.264

