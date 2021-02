Santé: l’arrivée d’une nouvelle variante de la covid-19 au Ghana et dans d’autres pays

Le Centre africain de contrôle des maladies (Africa CDC) a révélé que le Ghana fait partie des 22 pays du continent où une nouvelle variante de la Covid-19 se propage.

A ce sujet, une publication du CDC en date du 29 janvier fait savoir que la variante de l’Afrique du Sud est « plus transmissible que les variantes précédemment en circulation, avec une forte excrétion virale ».

La note révèle que « les résultats préliminaires montrent que trois nouvelles variantes similaires mais distinctes du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), les 501Y / VUI – 202012/01, 501Y.V2, 501Y.V3, ont été signalées au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, et sont significativement plus transmissibles que les variantes circulantes auparavant, avec une forte excrétion virale observée parmi les cas ».

Et la note de préciser que les données préliminaires montrent que la variante 501Y.V2 a été signalée dans 22 pays du monde, dont l’Afrique du Sud, le Ghana, le Botswana et la Zambie.Les scientifiques en Afrique du Sud ont déclaré plus tôt que la nouvelle variante est 50% plus contagieuse que les souches précédentes.

Le Centre africain de contrôle des maladies dit être en train de cartographier la propagation régionale des trois variantes et à soutenir les laboratoires locaux pour répondre aux besoins émergents du SRAS-CoV-2 et assurer la disponibilité de données géographiquement représentatives et opportunes.

Africa CDC est une institution technique spécialisée de l’Union Africaine créée pour soutenir les initiatives de santé publique des États membres et renforcer la capacité de leurs institutions de santé publique à détecter, prévenir, contrôler et répondre rapidement et efficacement aux menaces de maladie.

Koaci

