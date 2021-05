Avis sur petronpay 2021 : arnaque ou opportunité ? Lis ça d’abord !

Je suis enfin en mesure de vous partager mon avis sur la société petronpay qui vous propose un retour sur investissement très-très élevés !

Petronpay est-il une nouvelle arnaque dans le monde du mlm qui essaie de faire comme certaines en 2019 ?

Il n’y a rien de plus simple pour se faire de l’argent sur internet, vous devez travailler pour gagner quelque chose mais qu’en est-il des propos sur petronpay ?

Petronpay essaie de prendre la garantie pour vous d’avoir un profit sur votre investissement juste à condition que vous investissez chez elle!

Si vous suivez l’actualité internationale des pays producteurs de pétrole.

Vous saurez qu’en raison de la baisse du prix du pétrole et du COVID-19, de nombreux pays du Golfe sont confrontés à une situation financière très difficile.

Et par conséquent, l’affirmation de «prix durable du pétrole» est fausse.

La question que vous vous poser est surement :

Est-ce que petronpay est une bonne opportunité à saisir ou une arnaque à éviter ?

Je suis très conscient que ma réponse pourra vous choquer mais il s’agit pour le moment d’un site que je ne recommandais pas…

Maintenant que j’ai pu échanger avec certains membres et m’y inscrit moi-même (membre gratuit) pour voir de près!

Il s’agit apparemment d’un site qui cartonne en Afrique, Asie, Amérique et en Europe!

Pour être franc, je recommanderais de commencer par investir une petite somme dans la société au départ.

Mais ne vous limitez pas sur ces lignes, rentrons en détail sur cette société et voir comment se faire de l’argent vous aidera certainement à voir clairement les choses.

Vous découvrirez les news sur ces types de société dans le dernier paragraphe de cet avis.

Qu’est-ce que Petronpay?

Petronpay est un site en ligne qui vous permet d’investir dans le pétrole avec leur plateforme d’investissement et gagner un très bon ROI (Return On Investment – Retour Sur Investissement).

J’ai déjà été invité par un membre de la société et d’ailleurs je n’avais pris aucun temps pour regarder de près les informations sur ce mlm.

Car en plus de gains (300%) sur investissement qu’il m’a proposé, je n’ai tout de suite pas cherché de quoi il s’agit…

Toutes les entreprises du type ponzi proposent le plus souvent des rendements beaucoup plus élevés et qui excite les gens à s’inscrire très vite.

Heureusement, petronpay n’est pas à mon avis une bonne société dans laquelle je peux investir mon temps et mon argent sur le long terme.

A priori, il est possible de faire un petit investissement avec la société.

Petronpay propose quoi comme service/produit ?

Nous savons tous que le pétrole reste la principale source d’énergie dans le monde dans lequel nous vivons. Et tant que l’énergie renouvelable ne sera pas en mesure de remplacer ce qu’on appelle «l’or noir», les sociétés pétrolières resteront indépendantes.

Petronpay ne propose aucun produit ou service en soi, il propose juste à ses membres d’investir et recevoir de retour sur investissement.

Il n’y a aucun produit/service de l’entreprise, elle travaille uniquement avec les sociétés pétrolières et en particuliers les pays producteurs de l’or noir 🙂

Sur le site de l’entreprise, on retrouve ces principaux pays producteurs de pétrole :

Les États-Unis, l’Arabie saoudite, la Russie, l’Iran, l’Irak, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Venezuela, le Mexique et l’Angleterre.

Selon le fonctionnement de l’entreprise, vous achetez un pack en fonction de votre budget et la société profite des baisses et hausses du pétrole pour vous faire gagner des retours sur investissement.

Nous verrons ensemble un peu plus loin, clairement ce processus !

Un schéma HIYP de ponzi chez petronpay ?

Le site Petronpay propose un schéma HYIP (High Yeilding Investment Program – Programme d’investissement à rendement élevé) qui n’est rien d’autre qu’un type de pyramide ou ponzi…

Toutes fois, il y a certaines entreprises qui changent de plan dans le temps mais il n’y a aucune garantie que petronpay changera son plan!

Dans un schéma de Ponzi, la société paie un rendement élevé à ses investisseurs grâce à l’argent investi par les nouveaux membres.

C’est-à-dire que l’entreprise n’a pas de véritable fondement sur lequel on peut se faire de l’argent s’il n’y a pas de nouveaux membres !

Ils ne reçoivent que des investissements de diverses personnes et paient des intérêts sur l’investissement des nouveaux membres.

Peu à peu avec le temps, une énorme dette s’accumule sur l’entreprise et l’entreprise cesse de payer et même ferme ses opérations et s’enfuit avec l’argent des gens.

Les personnes qui se font arnaquer sont celles qui sont simplement aveuglées par leur cupidité à mon avis.

Petronpay n’est pas le premier site à proposer HYIP (Programme d’investissement à haut rendement).

De nombreux sites Web fonctionnent et beaucoup d’entre eux ont déjà arrêté leur travail.

Petronpay utilise le système de ponzi, un stratagème illégal dans le monde.

Il peut vous payer au départ, mais plus tard, ce sera compliqué.

Avec tout ça, voyons comment rejoindre la société et un bref aperçu sur son plan de rémunération.

Combien ça coûte pour rejoindre petronpay ?

Pour rejoindre petronpay, vous devez faire un investissement minimum de 25$, ce qui rend accessible à beaucoup de personnes.

Il existe au total 7 différents packs que vous pouvez acheter en fonction de votre budget.

Le premier coûte 25$, le second 50$, le suivant 99$, 299$, 499$, 999$ et 1 999$ pour le dernier pack.

Plus vous investissez et plus vos rendements sont les meilleurs.

Donc plus votre investissement est important et plus vous gagnez de bonnes commissions sur le parrainage…

Ainsi que les différents bonus de l’entreprise.

Plan de rémunération petronpay – comment gagner de l’argent ?

La société paie ses membres sur deux façons :

Le retour sur investissement et le parrainage.

En fonction du montant investi, vous gagnerez entre 0,2% et 2,5% journalier.

Il existe également des commissions binaires qui vous sont reversées par l’entreprise si vous faites du parrainage.

Propriétaire inconnu et non identifié

Lorsque j’ai visité le site de l’entreprise (petronpay.com), on ne retrouve malheureusement pas d’information sur le CEO.

Ça paraît difficile à croire mais il n’y a aucun personnage sur le site qui identifie un membre de l’équipe de la société.

Cependant sur Twitter, on retrouve un certain Johnny Grant comme le CEO de l’entreprise.

Je vous laisse son lien de profil en bas.

Il a environ 218k followers, ce qui signifie un peu qu’il influence pas mal de monde.

Vous pouvez voir son profil twitter en cliquant ici.

Un effondrement prédictible du ponzi petronpay ?

L’entreprise propose des rendements très-très élevés.

Si vous pouvez obtenir 0,2% à 2,5% par jour (du Lundi au Vendredi)…

Ce qui signifie 75% par mois (avec 0,2% par jour) et 840% par mois (avec 2,5% par jour).

Franchement, d’où sort tout cet argent que la société va vous rémunérer ?

Écoute, tous les investisseurs qui connaissent bien le domaine, disent toujours que si vous pouvez obtenir un retour sur investissement de 10% par an, ce serait plus que suffisant.

Les banques proposent le plus souvent entre 3% et 5% par an.

La vérité est qu’aucune plateforme d’investissement ne peut garantir un tel taux d’intérêt élevé grâce à un simple investissement.

Les marchés d’investissement sont toujours soumis au risque de marché.

Si quelqu’un le garantit, il vous induit en erreur.

Comprenez bien ce point, aucune véritable plateforme d’investissement ne peut offrir un taux d’intérêt élevé garanti comme celui-ci.

À partir de ce point seulement, on peut dire que ce site n’est pas bon à investir (ce n’est que mon avis), mais c’est le même point où les gens tombent dans l’arnaque. C’est ironique mais vrai.

Puisque la plupart des gens veulent se faire de l’argent facile et surtout rapidement, alors que ces deux choses ne fonctionnent pas.

Vous pouvez se faire de l’argent facilement mais pas en même temps rapidement…

Comme vous pouvez aussi vous faire de l’argent rapidement mais sans que ce soit aussi facile que vous le pensiez.

Ici, c’est ce que propose petronpay.

Au final, nous le savons tous que tous les systèmes pyramidaux ou de ponzi paient les premiers membres grâce à l’argent investi par les nouveaux membres…

Ce qui rend le jeu plus attirant.

Mais au final, ils cesseront de payer car il n’y aura plus de nouveaux membres qui couvriront le pourcentage de rendement promis par l’entreprise en plus de leur intérêt.

Conclusion – petronpay est-elle une arnaque ou pas ?

A travers toutes les informations que vous avez pu découvert dans cet avis…

Vous savez sans doute que petronpay n’est sûrement pas la meilleure chose dans laquelle il faut investir et attendre un tel rendement.

Les HYIP (Programme d’investissement à haut rendement) permettent souvent aux premiers membres de se faire assez de revenu rapidement afin d’attirer plus de victimes.

Mais plus tard, ils finissent tous par disparaître ou soit par changer leur plan de rémunération comme le cas avec crowd1 que j’avais souligné dès le départ.

Je ne conseillerais jamais quelqu’un d’investir son argent et temps avec cette entreprise car elle finira soit par cesser ses activités ou soit par changer son plan de rémunération.

Le mieux que vous pouvez faire reste d’investir un montant dont sa perte ne vous causera pas assez d’ennui ou de peines intérieures.

Comme je vous ai dit au début, je me suis inscrit seulement et je n’ai investi aucune somme dans la société juste pour voir comment ça fonctionne réellement.

C’est quoi votre avis sur petronpay, pensez-vous qu’ils atteindront les 5 et 10 années d’existences ?

Quelles sont les News sur Petronpay en cette nouvelle année 2021?

Les nouvelles, c’est que l’autorité camerounaise (Société Générale) a publiée une liste de 14 sites sur laquelle petronpay figure, les détails sont là.

Bon succès à vous et…

