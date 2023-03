Gastronomie et management hôtelier : 32 formateurs reçoivent leurs attestations de fin de formation

Après avoir bénéficié d’un renforcement de leurs capacités à Ferrandi-Paris, 32 formateurs en gastronomie et en management hôtelier ont reçu, le samedi 4 mars 2023, leurs attestations de fin de formation.

32 formateurs en gastronomie et management hôtelier ont reçu leurs attestations de fin de formation, après avoir bénéficié d’un renforcement de leurs capacités, du 08 au 29 janvier 2023 Ferrandi-Paris. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Koffi N’Guessan, le samedi 04 mars 2023 au lycée professionnel hôtelier d’Abidjan-Cocody.

Issus de quatre lycées hôteliers, notamment le Lycée professionnel hôtelier d’Abidjan (LPHA), le Centre multisectoriel Mohammed VI de Yopougon, le Lycée professionnel de Yamoussoukro et l’École de Boulangerie et de Pâtisserie (EBP) de Yamoussoukro, ces 32 bénéficiaires ont renforcé leurs capacités dans les métiers de la Boulangerie-Pâtisserie, de la Cuisine Professionnelle, des Arts de la Table et de l’Hébergement.

Neuf sont de la filière Boulangerie-Pâtisserie, six de la filière Hébergement, 10 de la filière Cuisine professionnelle et sept de la filière Art de la table.

Le ministre a signifié que son département a fait le choix d’investir dans la formation des capacités afin de relever le niveau de la formation et d’offrir aux entreprises les compétences nécessaires à l’amélioration de leur rentabilité.

’’Chers enseignants, vous avez le devoir de transmettre ce que vous avez reçu à vos apprenants et stagiaires et de les accompagner vers l’excellence. Je vous exhorte à poursuivre vos activités avec détermination et abnégation’’, a déclaré Koffi N’Guessan, qui a félicité ces formateurs.

À en croire le ministre, dans le cadre de ce partenariat avec Ferrandi-Paris, le lycée professionnel hôtelier d’Abidjan-Cocody sera rénové et équipé de Plateau technique aux normes internationales.

Akissi Thamini Kouakou, formatrice en technique hôtelière au LPHA, ’’a appris la technique de la classe inversée qui consiste à faire faire des recherches aux apprenants avant le cours suivant pour faciliter l’apprentissage’’.

’’Au niveau numérique, nous en avons beaucoup appris. Nous allons utiliser le numérique pour faire les évaluations, les illustrations aux apprenants. Ce sera plus facile qu’avant où on ne faisait que des cours magistraux, sans illustration’’, s’est félicité Anoh Charles, professeur de cuisine au LPHA.

Pour la circonstance, le ministre Koffi N’Guessan a bénéficié du soutien de ses collègues Siandou Fofana et Bouaké Fofana, ministres en charge respectivement du Tourisme et de l’Hydraulique, et du ministre gouverneur Robert Beugré Mambé.

La formation des formateurs s’inscrit dans le cadre de la vision du ministre Koffi N’Guessan qui est de repenser et de revaloriser le système d’enseignement technique, la formation professionnelle et l’apprentissage pour soutenir le développement socio-économique de la Côte d’Ivoire et contribuer à son émergence rapide. Et cette vision se décline en deux axes majeurs, notamment l’École de la 2ème Chance (E2C) et l’Académie des talents.

C’est dans le cadre de cette stratégie que le ministère a signé plusieurs partenariats avec des établissements de renommée internationale telles que Ferrandi-Paris pour renforcer les capacités de ces formateurs et stagiaires. Pour rappel, Ferrandi-Paris est une grande école hôtelière française et internationale formant l’élite des professionnels de la gastronomie et du management hôtelier.

