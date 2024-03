BOUAFLÉ : NANAN THIÉMELÉ KAN II INTRONISÉ NOUVEAU CHEF DU CANTON AYAHOU

N’Dia Coffi Georges a été intronisé chef du canon Ayahou dans le département de Bouaflé, région de la Marahoué. Parmi les invités de marque se trouvaient des autorités administratives, religieuses, politiques, et coutumières de la région de la Marahoué, ainsi que du royaume Ashanti, du chef canton des Akouè à Yamoussoukro, Nanan Boigny N’Dri III.

Une forte délégation du Parti démocratique de Côte d’Ivoire avec à sa tête le ministre Aziz Thiam qui avait à ses côtés plusieurs cadres du parti notamment, les députés Alexis Trazié Bi Guessan, Abi Richmond, du membre du bureau politique, Hugues N’Dia Koffi, a été également pris part à cette cérémonie d’intronisation.

Les dignitaires présents ont félicité et soutenu le nouveau chef dans sa mission de renforcer la cohésion au sein de la communauté des chefs traditionnels de Bouaflé.

Cette présence du PDCI-RDA qui a été saluée par les parents de Charles Diby Koffi témoigne du lien fort entre le peuple Ayahou et le PDCI-RDA. À cette occasion, Hugues N’Dia Koffi, se confiant à la presse, a traduit toute sa joie, de prendre part à cette importante cérémonie, qui fait partie intégrante de la vie du canton du peuple Ayahou.

Souhaitant un règne paisible et productif pour l’ensemble des villages dont il a désormais la charge, il a assuré le nouveau chef de canton de sa disponibilité à l’aider dans cette mission. Invitant par la même occasion, l’ensemble des cadres Ayahou à mettre en synergies leurs efforts afin de poursuivre le développement du Canton.

L’événement a par ailleurs permis aux dignitaires présents de féliciter et de soutenir le nouveau chef dans sa mission de renforcer la cohésion au sein de la communauté des chefs traditionnels de Bouaflé et des populations environnantes. Juriste de formation et père de 7 enfants, le nouveau chef a occupé des postes importants tant au niveau national qu’international.

Il a occupé plusieurs postes ministériels, dont celui de ministre des Affaires étrangères et de ministre de l’Économie et des Finances

C’est dans une ambiance festive, ponctuée par des danses traditionnelles Baoulé, l’investiture du 6e chef de canton, Nanan Thiémelé Kan II, succédant à feu Nanan N’DRI Kouassi Eugène, s’est conclue. Pour rappel, Pakouabo est le village natal de Charles Koffi Diby, figure politique éminente de la Côte d’Ivoire.

Il a occupé plusieurs postes ministériels, dont celui de ministre des Affaires étrangères et de ministre de l’Économie et des Finances. Il a également présidé le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de Côte d’Ivoire.