Comici : L’Agefop s’engage à apporter un soutien dans la formation professionnelle des candidates

Le Comité d’organisation miss Côte-d’Ivoire (Comici) et l’Agence nationale de la formation professionnelle (Agefop) ont signé, le 14 mars 2024, à Abidjan-Marcory une convention de partenariat. Et ce, pour renforcer la formation professionnelle des jeunes filles et promouvoir la culture.

En effet, l’Agefop s’engage à apporter un soutien dans la formation professionnelle au Comici, favorisant ainsi son succès. Notamment d’établir un suivi personnalisé en fonction des profils de ces acteurs.

La collaboration avec l’Agefop donne naissance à une stratégie complète d’éducation culturelle de suivi pour les candidats du Comici, bénéficiant de l’expertise de l’Agefop. Ce partenariat constitue une plateforme distinctive pour promouvoir les valeurs fondamentales d’excellence, d’intégrité et de détermination, partagées par l’Agefop et le Comici.

A travers ce partenariat, le Comici décide de renforcer son engagement en faveur de l’écosystème culturel local, contribuant ainsi à l’évolution de l’industrie de la beauté pour accroître la compétitivité du secteur. Cette initiative générera des retombées directes, tant sur le plan économique que social et humain, au sein des adeptes. Elle témoigne le développement continu de ce secteur en Côte d’Ivoire.

« Nous sommes très heureux de signer ce partenariat avec l’Agefop et que cette dernière contribue au développement inclusif des jeunes fille », a déclaré le président du Comici, Vicor Yapobi. Et d’ajouter que l’Agefop a beaucoup d’atouts à faire partager avec la jeunesse en matière de formation et de développement. « Nous sommes ravis de l’engagement de l’Agefop et de sa directrice dans ce sens. Ce partenariat est prometteur et, au-delà de l’aspect culturel, ce sont une vision et des valeurs que nous partageons », a laissé entendre M. Yapobi.

Selon Mme Karitia Coulibaly-De Medeiros, directrice générale de l’Agence nationale de la formation professionnelle (Agefop), l’Agefop accorde un grand intérêt à tout ce qui contribue au développement en Côte d’Ivoire. En acceptant d’accompagner le Comici, il s’agit pour l’Agefop de donner des réponses cohérentes, qualitatives et significatives aux défis de développement qui s’imposent à notre pays. Tout en fournissant des opportunités pour que toutes les jeunes filles puissent bénéficier des avantages de ce secteur, de travailler à faire de la beauté un pilier fondamental de l’éducation, de formation et du développement des jeunes dans notre pays. De contribuer à la cohésion sociale et à la réduction des comportements à risque. C’est aussi pour l’Agefop l’expression d’un devoir de solidarité, de promotion de l’excellence et de valorisation du leadership, des valeurs propres à l’entreprise.