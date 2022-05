Côte d’ivoire: 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐨𝐢𝐬𝐞 𝐑𝐞𝐦𝐚𝐫𝐜𝐤 𝐚̀ 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐮 “𝐃𝐣𝐢𝐝𝐣𝐢 𝐀𝐲𝐨𝐤𝐰𝐞̂”, 𝐥𝐞 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐩𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐀𝐭𝐜𝐡𝐚𝐧

Abidjan, le 27 mai 2022 โ€“ La ministre de la Culture et de la Francophonie, Franรงoise Remarck, ร la tรชte dโ€™une forte dรฉlรฉgation, sโ€™est rendue, le 25 mai 2022 au Musรฉe du Quai Branly ร Paris, pour discuter du retour en Cรดte dโ€™Ivoire du “Djidji Ayokwรช”, le tambour parleur du peuple Atchan.

Cette dรฉmarche officielle empreinte dโ€™รฉmotion fait suite ร la visioconfรฉrence qui sโ€™est dรฉroulรฉe le 12 mai 2022, entre le ministรจre de la Culture et de la Francophonie et la Direction du Musรฉe du Quai Branly, autour de la restitution du “Djidji Ayokwรช”, une ล“uvre prรฉcieuse pour le peuple Atchan.

Ce tambour long de 3,31 mรจtres et qui pรจse 430 kilos nโ€™aurait pas รฉtรฉ conservรฉ dans les meilleures conditions depuis sa saisie en 1916. En prรฉsence du chef dโ€™Attรฉcoubรฉ, des propositions de restauration ont รฉtรฉ faites et un avis a รฉtรฉ donnรฉ sur ce sujet.

La Cรดte dโ€™Ivoire sโ€™est engagรฉe ร faire en sorte que ce mythique tambour retrouve ses terres et les chefs Bidjan, dรฉpositaires de ce bien patrimonial qui joue un rรดle multiforme dans la sociรฉtรฉ Ebriรฉ.

ยซ Les chefs de la communautรฉ seront partie prenante et ce sont eux qui nous guident et nous instruisent mรชme sur ce que lโ€™on peut faire et ce quโ€™on doit faire. Ce travail se fait en รฉtroite collaboration avec les รฉquipes du Quai Branly ยป, a expliquรฉ Franรงoise Remarck.

Selon la ministre de la Culture, la volontรฉ de la partie ivoirienne est que ce prรฉcieux tambour rentre avant la fin de lโ€™annรฉe. ยซ Compte tenu de la qualitรฉ des relations entre la France et la Cรดte dโ€™Ivoire, nous espรฉrons que ce processus aboutira avant la fin de lโ€™annรฉe ยป, a-t-elle dit, ajoutant รชtre consciente que ce retour se fera dans un cadre totalement lรฉgislatif.

Le ยซ Djidji Ayokwรช ยป est attendu avec impatience et dans le respect des us et coutumes requis.

La dรฉlรฉgation ivoirienne รฉtait composรฉe entre autres de, lโ€™ambassadeur de Cรดte dโ€™Ivoire en France, S.E.M Maurice Bandaman, S.E.Mme Ramata Ly – Bakayoko, ambassadeur, dรฉlรฉguรฉe permanente de la Cรดte dโ€™Ivoire auprรจs de lโ€™Unesco, Dr Silvie Memel Kassi, directrice gรฉnรฉrale de la Culture et Guy Djagoua, chef dโ€™Attรฉcoubรฉ, porte-parole des chefs Bidjan.

