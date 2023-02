FEMUA 2023: Ulrich Vivance Kpoguè justifie le boycott des artistes béninois et accuse le …

Ulrich Vivance Kpoguè, promoteur culturel et présentateur radio Télé a révélé les vraies raisons de l’absence des artistes béninois sur FEMUA – Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo qu’organise chaque année l’artiste ivoirien A’Salfo.

Le Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo a dévoilé jeudi dernier les têtes d’affiche de la 15è édition. Absents pour ce rendez-vous culturel d’envergure internationale, les béninois ont exprimé leurs mécontentements. Suite aux dénonciations, Ulrich Vivance Kpoguè est sorti de sa coquille pour justifier l’absence des artistes béninois sur le FEMUA 2023.

D’abord, pour avoir participé plusieurs fois à ce grand rendez-vous culturel africain et pour avoir discuté plusieurs fois à ce sujet avec A’Salfo, Ulrich Vivance Kpoguè s’est permis de faire quelques révélations sur le festival.

« Depuis la 6è édition de ce festival, en toute modestie, je suis le seul promoteur culturel béninois, le seul présentateur radio télé invité de façon officiel, VHR (Voyage, hébergement restauration » sur le FEMUA », a -t-il clarifié.

Ulrich Vivance Kpoguè, artisan de la sélection de Zeynab

Selon le promoteur de Vivance Production, pour inviter un artiste sur le FEMUA, l’artiste doit avoir de l’actualité tout au long de l’année, pouvoir tenir au moins une heure de live et puis il y a dit-il, « des négociations diplomatiques ».

Ulrich Vivance Kpoguè a évoqué les dessous de la participation de Zeynab sur le FEMUA et le moins qu’on puisse dire, c’est grâce à son plaidoyer que Zeynab a été finalement sélectionnée.

« On a retrouvé Zeynab sur une édition du FEMUA, c’est grâce à moi qui ai interpelé publiquement le comité d’organisation. Devant plus de 50 journalistes, cameras du monde, j’ai pris le micro et j’ai dit à A’Salfo qu’il faut que je vois des artistes de mon pays le Bénin sur le FEMUA. Et ça a été pris en compte, Zeynab est venue sur le FEMAU et ça a été waouh, après il n’y a plus eu d’autres artistes », a-t-il expliqué.

Sesimè et Ayodélé annoncée mais …

En dehors d’Angélique Kidjo qui n’a jamais donné suite favorable aux invitations du FEMUA, les chanteuses Sessimè et Ayodélé étaient annoncées pour l’édition 2023.

« L’année dernière, au milieu de la 14è édition j’ai eu un tête à tête avec A’Salfo. Et j’ai encore reposé le problème du Bénin, et Asalfo lui même m’a sorti des noms que moi même j’espérais avoir sur ce numéro. Il a cité Ayodélé, Sessimè, Angélique Kidjo… Il m’a même dit qu’ils ont plusieurs fois invité Angélique Kidjo mais qu’à chaque fois, son emploi du temps ne le permettait pas », a-t-il précisé.

Dans son intervention, Ulrich Vivance Kpoguè a pointé du doigt le gouvernement notamment la politique culturelle qui selon lui, est un frein pour l’épanouissement des artistes béninois. A l’en croire, la faute n’est pas au FEMUA mais aux autorités béninoises. C’est pourquoi, il invite les acteurs culturels à jouer leur partition.

« Nous devons critiquer notre politique culturelle au Bénin. Ce qui se passe au Bénin, les artistes souffrent, les promoteurs souffrent. « Le FEMUA, aujourd’hui est à sa 15è édition, moi j’ai un festival qui est à sa 15è édition qui est le festival international Jour de bilan (FIJOB). Presque tous les artistes y sont passés. 15è édition, pas un seul financement du ministère de la culture », se désole t-il.

« Tu fais des courriers, on ne te reçoit même pas. Nous devons faire un combat pour casser les réseaux qui sont autour des fonds et du ministère de la culture pour pouvoir jouir de ce qui nous revient en tant qu’artistes en tant que promoteurs culturels », va-t-il proposer.

Ulrich Vivance Kpoguè va plus loin en révélant que le FEMUA est une affaire de diplomatie. Le promoteur culturel se demande même si les autorités en charge de la culture au Bénin ont connaissance de l’existence d’un tel festival. D’après lui, si tel était le cas, ils devraient emboiter le pas aux autres pays et commencer par recommander les artistes béninois qu’ils trouvent compétents pour représenter le pays.

« Vous savez, le FEMUA, il y a des pays qui recommandent leurs artistes. J’ai rencontré de grandes stars grâce au FEMUA », fait-il remarquer avant de rappeler les raisons de la présence du Togo sur le FEMUA 2023.

« Asalfo a dit, nous invitons le Togo en guise de remerciement, nous voudrions dire Merci au peuple togolais et surtour au président pour sa médiation très remarquable dans la libération des soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Vous ne voyez pas que c’est diplomatique? », s’interroge-t-il.

Des participations individuelles

Aux artistes qui souhaitent aller sur le FEMUA, Ulrich Vivance Kpoguè leur conseil de ne pas attendre une invitation officielle. « J’ai vu sur le FEMUA des artistes venus de différents pays africains. Ils ne sont pas invités, ils ont acheté eux même leur billet d’avion , leur restauration et leur hébergement parce qu’is savent que le FEMUA est un marché international qu’ils ne peuvent pas manquer. Combien d’artises béninois peuvent se le permettre », va-t-il proposer.

La 15ème édition du Festival des Musiques urbaines d’Anoumabo se déroulera du 25 au 30 avril 2023. Les têtes d’affiche sont connues depuis le 16 février 2023. A part Zeynab, aucun autre artiste béninois n’a participé au FEMUA. Pour l’heure, le lead vocal du groupe Magic Système, A’Salfo n’a pas encore pu justifier cette absence du Bénin qui fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Comments

comments