FEMUA KIDS : LES TOUT-PETITS SENSIBILISÉS SUR LES ÉCOGESTES POUR BIEN UTILISER L’ÉLECTRICITÉ

Les enfants et leurs parents ont été sensibilisés, le mercredi 26 avril 2023, sur les bons gestes écocitoyens afin de bien utiliser l’électricité et faire des économies d’énergie’’, à travers le FEMUA KIDS, à l’INJS.

La Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) a sensibilisé, le mercredi 26 Avril 2023, les plus petits du pays et aussi leurs parents ‘’sur les bons gestes écocitoyens afin de bien utiliser l’électricité et faire des économies d’énergie’’, à l’occasion de la 2ème journée du 15ième Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA 15) en cours à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) à Marcory, à travers la rubrique « FEMUA KIDS ».

L’objectif était de livrer des conseils pratiques aux futurs citoyens Ecoresponsables

Partenaire privilégié du FEMUA, et qui ne ménage jamais ses efforts sur le volet pédagogique de son service public, la Compagnie n’a pas dérogé à son éthique celle d’être une entreprise citoyenne, soucieuse du bien-être de la population.

En effet, l’objectif était de livrer des conseils pratiques aux futurs citoyens Ecoresponsables (les Tout-petits : ndlr) pour qu’ils sachent utiliser l’électricité et ainsi faire des économies d’énergie. Il faut savoir que notre consommation d’électricité augmente chaque année du fait de la multiplication de nos équipements électriques, de la chaleur et de nos habitudes de consommation qui ont évolué.

Heureusement qu’il existe des gestes barrières aux factures d’électricité salées

Mais aussi à cause de leur durée d’utilisation. Heureusement qu’il existe des gestes barrières aux factures d’électricité salées. A commencer par modifier ses habitudes.

La Compagnie prescrit à travers ses campagnes orientées ‘’d’Economie d’Energie’’ plusieurs conseils en vue de faire des économies d’énergie comme d’utiliser au maximum la lumière naturelle, d’éteindre les lampes dans les pièces inoccupées.

Dans cette même dynamique de guidance, la compagnie conseille de choisir les appareils multimédias les moins énergivores car elles sont la 2ème source de consommation d’électricité. Aussi de sélectionner les appareils les plus économes. Surtout de débrancher systématiquement les chargeurs de téléphones et d’ordinateur ; puisant l’énergie quand bien même la charge est terminée.

Les écogestes recommandés

Parmi les écogestes recommandés par le distributeur du courant électrique figurent également l’indication d’éviter de placer les producteurs de froid (réfrigérateurs, congélateurs) près d’une source de chaleur (radiateur, four, plaques de cuisson, fenêtre ensoleillée…). Puis est aussi impératif de laisser de l’espace derrière et au-dessus de l’appareil pour que l’air circule correctement.

En outre, une série de questions-réponses à la suite de l’animation a permis de montrer l’intérêt que les enfants ont accordé à cette sensibilisation éducative. À la suite des échanges de nombreux cadeaux ont été offerts toujours dans une ambiance bon enfant.

Cette sensibilisation permet aux enfants d’adopter dès leur plus jeune âge des comportements écoresponsables en matière d’énergie.