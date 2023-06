MUSIQUE, ROSELINE LAYO RECONNAÎT LA REPRISE DU BEAT DE LA CHANSON D’AFFOU KÉÏTA

Le titre cartonne mais traîne une grosse polémique. Selon Roseline Layo, le beat de la chanson de « Mogo Fariman », revendiqué par l’artiste mandingue Affou Keïta, a été retiré avant la sortie du tube.

Le Burida recommande une conciliation moderne entre les deux artistes ivoiriennes au cœur d’une affaire de plagiat. Selon Affou Kéïta, chanteuse mandingue, Roseline Layo aurait utilisé le beat de sa chanson dans la composition du titre « Mogo Fariman ».

L’artiste mise en cause, silencieuse depuis le début de la polémique, s’est exprimée. Selon elle, la chanson a été modifiée après les plaintes d’Affou Kéïta.

« J’ai chanté ce morceau sur différentes scènes et on a voulu lui rendre hommage par cette chanson. On a donc pris un petit bout et quand on a balancé une petite partie sur les réseaux sociaux, elle n’était pas informée au départ. Pour nous cela allait faire un effet de surprise, mais elle n’a pas aimé. Je suis entrée en contact avec elle pour essayer de lui parler et lui présenter nos excuses. Elle nous a demandé de supprimer les mélodies qui sont dans la chanson, le beat etc. C’est ce qu’on a fait, on a supprimé, on n’a pas fait de plagiat. Elle nous a demandé de supprimer les sonorités qui lui appartenaient et c’est ce qu’on a fait », a réagi Roseline Layo sur TV5.

Pourtant dans une précédente sortie, Affou Keïta a affirmé avoir tenté de joindre le staff de Roseline Layo sans succès. Le manager de cette dernière aurait même dit que « Sony Music, label de distribution de l’artiste, avait validé la chanson et qu’aucun retour en arrière n’était possible ».

Si des spécialistes et musicologues donnent des appréciations différentes de la situation, les artistes dans leur majorité souhaitent un règlement à l’amiable. Un accord afin d’éviter que les deux artistes se retrouvent devant les tribunaux.

« En écoutant cette chanson, je ne peux dire s’il y a plagiat ou pas. Mais dans le cas où Roseline se serait inspirée de la chanson d’Affou Kéïta, je pense que la maman (Affou Kéïta), ne devrait pas se fâcher. Qu’elles se rencontrent pour en discuter. C’est la musique ivoirienne qui gagne et les devanciers doivent aider les jeunes artistes comme Roseline à atteindre les sommets », a réagi Yabongo Lova, un artiste Zouglou.

Selon les dernières informations, le staff de l’artiste mandingue aurait déjà porté plainte auprès des juridictions compétentes. L’affaire n’est donc pas terminée.