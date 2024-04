Observateur Ébène placé en détention : Apoutchou national fait une importante révélation et lance un appel

Dans une vidéo portant sur la détention d’Observateur Ébène, Apoutchou Nationale révèle pourquoi il a arrêté de faire les vidéos à polémique.

En se prononçant sur la mise en détention provisoire du Web humoriste, Observateur Ébène, l’artiste ivoirien Apoutchou national, a donné les véritables raisons pour lesquelles il ne produit plus les vidéos à polémique.

« C’est pour cette raison que j’ai arrêté de faire mes vidéos. Je préfère désormais prendre mon influence pour créer ma Fondation, mes entreprises et ma musique (ce qui va me permettre de vivre, m’occuper de ma famille). Ceux qui ont les relations continuent de faire les vidéos (à polémique) mais moi, je n’ai plus de relations. Ma seule relation, c’est ma mère qui elle-même n’a pas grand moyen. Dans ce pays, chacun sait sur quoi il est assis », a-t-il indiqué dans une vidéo.

Il a saisi l’occasion pour lancer un appel à tous ceux qui s’inscrivent encore dans ce registre. « La Côte d’Ivoire d’Ivoire n’est plus la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui. Nous sommes dans un pays ou les injures et dénigrements sont punis par la loi. Sachez tenir vos propos pour éviter les problèmes », a-t-il lancé comme appel.

Ceux qui ont les relations continuent de faire les vidéos (à polémique) mais moi, je n’ai plus de relations

Révélé sur les réseaux sociaux à travers des vidéos à polémique, Apoutchou nationale se consacre depuis un bon bout de temps à sa musique et autres activités entrepreneuriales