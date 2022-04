20 choses que vous ne saviez pas sur les femmes Amish

Ce sont des faits que les Amish préfèrent ne pas partager avec le monde entier

Ce groupe religieux de la région du Nord-Est des États-Unis est connu pour se tenir à l’écart de la technologie moderne, mais il y a beaucoup d’autres règles qu’il doit suivre. Les femmes font l’objet de restrictions particulièrement strictes.

Si elles ne suivent pas les règles, elles sont punies ou même chassées de la communauté. Cela signifie qu’elles ne peuvent plus voir leurs amis ou leur famille. Dans un monde où les femmes se sont battues pour la liberté dans la société occidentale, la vie des Amish ressemble à ce que l’on pouvait voir au Moyen Âge. Nous avons rassemblé vingt des règles et des faits les plus étranges en une seule liste.

