Des portraits personnalisés à l’effigie des défunts font honneur à leur mémoire au Zimbabwe.

Au Zimbabwe, un ancien banquier a créé une entreprise florissante qui fabri

que des pierres tombales avec les portraits des défunts. Tafadzwa Machokoto a relevé le défi malgré une forte concurrence dans le secteur funéraire de la ville de Rugare. Il est convaincu que les futures générations ne connaîtront pas les photos des personnes décédées avant leur temps, c’est pourquoi il propose des pierres tombales avec des portraits gravés. Pour se démarquer dans un marché saturé, Tafadzwa fait appel à des artistes et des artisans pour travailler la pierre. Les clients peuvent concevoir leur propre pierre tombale, choisir le portrait qu’ils souhaitent, écrire l’épitaphe et payer le service avant leur décès. Bien que les Zimbabwéens soient attachés à leurs traditions, de nombreuses personnes sont séduites par l’idée de personnaliser leur pierre tombale. Les prix moyens varient entre 350 et 5 000 dollars.