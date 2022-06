Namibie, la rencontre du désert et de l’Océan.

La Namibie, pays au Sud-Est de l’Afrique, est bien connue pour son somptueux désert, qui abrite parmi les plus grandes et les plus spectaculaires dunes de sable au monde. Les couleurs varient du rose au orange vif en faisant probablement l’un des plus beaux déserts du monde.

Mais ce qui en fait l’un des plus spectaculaires, c’est sa particularité unique qui nous offre des images exceptionnelles. En effet,ce désert sans fin se prolongeant jusqu’à l’Océan Atlantique pour nous offrir un contraste inédit. Encore une fois, on peut remercier mère nature pour ce cadeau de plusieurs centaines de kilomètres le long des côtes Namibiennes.

