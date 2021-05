Abobo/ Initiatives Villes Durables: six (06) projets récompensés et trois trophées remis par le ministre

Le Ministre Bruno Nabagné Koné a présidé, vendredi 28 mai 2021, la cérémonie de remise de prix du Concours “Initiatives Villes Durables”, qui s’est tenue à la salle des fêtes de la Mairie d’Abobo, en présence de l’Ambassadeur de France, Son Excellence Jean-Christophe BELLIARD, du président du Club Abidjan Ville Durable, Guillaume HERRY, du sixième Adjoint au Maire, monsieur KPA Georges et d’éminentes personnalités.

Au cours de cette activité de célébration de l’excellence et du mérite, consacrée à des porteurs de projets nationaux et de la diaspora qui proposent des solutions pour répondre aux enjeux des villes durables en Côte d’Ivoire, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a indiqué l’intérêt du Président Alassane Ouattara pour les villes du futur.



“La construction de villes durables est au cœur des préoccupations du Gouvernement.

Aujourd’hui, grâce aux Schémas Directeurs d’Urbanisme et Plans Nationaux de Développement (PND), dont l’ensemble des programmes et projets de construction sont logés dans les principes de l’économie verte (recours aux énergies renouvelables et à la construction écologique utilisant les matériaux locaux), le paysage urbanistique de la Côte d’Ivoire se redessine de façon positive” a-t-il signifié.

Le Ministre Bruno Nabagné KONÉ a félicité les lauréats tout en leur demandant de continuer à contribuer au renforcement de la ville durable, par leurs œuvres de qualité qui bénéficient toujours de l’accompagnement de son Département ministériel.

Quant à SEM Jean-Christophe Belliard, et au Président Guillaume Herry , ils ont à l’unisson affirmé que ” ce concours marque le démarrage d’une collaboration unique et sur le long terme entre la commune d’Abobo et ses habitants, les entrepreneurs ou porteurs de projets pour la ville de demain et un groupement d’entreprises internationales (le Club Abidjan Ville Durable) engagés à co-construire le futur de la relation entre le secteur privé, le secteur public et les représentants de la société civile “.

Rappelons que six (06) projets ont été récompensés dans différentes thématiques et trois trophées remis. Ce sont entre autres,

le prix François Albert AMICHIA de l’initiative la plus innovante, décerné à Lifi-LED, le prix Kandia Camara de la meilleure initiative à fort impact social, décerné à SKANMED et le prix Bruno Koné de la meilleure initiative ville durable, décerné à Lifi-LED.

Le projet lancé le 25 mars 2021 a mobilisé plus de 200 porteurs de projets nationaux et de la diaspora qui proposent des solutions pour répondre aux enjeux des villes durables en Côte d’Ivoire. Les phases de présélection du 21 mai 2021 ont permis de retenir les 24 MEILLEURS PROJETS qui seront accompagnés par le Club Abidjan Ville Durable et ses partenaires.

