Amadou Gon Coulibaly annonce la réhabilitation de la route côtière en autoroute

Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a annoncé aux chefs traditionnels de Fresco qu’il rencontrait ce jeudi 13 février 2020, la réhabilitation, cette année, de la Côtière qui sera transformée en autoroute.

« Les travaux de la section Songon – Grand-Lahou de la Côtière seront lancés dès 2020. Non seulement cette route sera réhabilitée mais elle sera transformée en autoroute », a annoncé le Chef du gouvernement, indiquant qu’un opérateur a été sélectionné après des études techniques et financières.



Pour les deux autres sections que sont Grand-Lahou – Sassandra et Sassandra-San Pedro, le Chef du gouvernement a souligné que les études seront terminées à fin février 2020, pour donner lieu à des discussions avec les partenaires financiers et les opérateurs du secteur pour le début des travaux.



Selon le Premier ministre, la réhabilitation de la Côtière fait partie des priorités du gouvernement pour concrétiser la promesse faite par le Chef de l’Etat, en mars 2015, lors de sa visite d’Etat dans la localité. Alassane Ouattara avait promis de réhabiliter cette route et la transformer en autoroute, pour relier les deux ports du pays.

lebabi.net

Comments

comments