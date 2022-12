Bonoua : Souleymane Diarrassouba inaugure le canal de drainage des eaux usées de la Zone industrielle

Le ministre du Commerce de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba a procédé le jeudi 1er décembre 2022, à l’inauguration du canal du drainage des eaux pluviales et usées issues de la zone industrielle de Bonoua.

Lancé le 02 mars 2022, sur instruction du Président Alassane Ouattara. Le coût global de ces travaux réalisés par la une structure est d’un montant global d’un (01) milliard FCFA, a révélé le ministre du Commerce et de l’Industrie.

Le canal s’étend sur 2,6 km

Souleymane Diarrassouba a indiqué que l’ouvrage réalisé porte sur un collecteur constitué d’un canal qui s’étend sur 2,6 kilomètres qui permettra d’évacuer les eaux usées et pluviales en provenance de la zone industrielle hors de la ville. « Cette cérémonie revêt une grande importance en ce sens qu’elle s’inscrit parfaitement dans la vision de développement des infrastructures de notre pays. Elle est une belle opportunité pour réaffirmer l’attachement du président Alassane Ouattara à l’industrialisation créatrice de valeur ajoutée, d’emplois de qualité pour nos jeunes et pour nos femmes », a déclaré le ministre Souleymane Diarrassouba.

Le ministre a invité les opérateurs économiques nationaux et internationaux à venir investir en Côte d’Ivoire

Soulignant que la réalisation de cette ambition nécessite de doter la Côte d’Ivoire d’infrastructures industrielles modernes afin d’attirer davantage de capitaux nationaux et internationaux dans le secteur industriel. En définitive, le ministre a invité les opérateurs économiques nationaux et internationaux à venir investir en Côte d’Ivoire qui offre de nombreuses opportunités d’investissements. Quant à Aka Aoulé, président du Conseil Régional du Sud Comoé, a traduit les remerciements des populations et de l’ensemble des autorités de la localité au président de la République Alassane Ouattara, pour avoir réglé d’urgence un souci majeur des populations que constituait le drainage des eaux usées et pluviales issues de la zone industrielle de Bonoua.

Il faut souligner que la zone industrielle de Bonoua est Située sur une superficie de 329 ha pour une prévision de 25 entreprises, ce sont 14 entreprises qui sont en activité sur le site et procurent 1394 emplois sur un total de 1868 emplois projetés. Par ailleurs, à cette inauguration, plusieurs personnalités étaient présentes notamment le ministre Souleymane Diarrassouba, en présence des autorités coutumières de la ville de Bonoua, dont Eugène Aka Aoulé président du Conseil Régional du Sud Comoé, par ailleurs président du Conseil économique social culturel et environnemental, le roi les autorités préfectorales, et le maire de Bonoua.

