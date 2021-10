Côte d’Ivoire : la commune du plateau veut se doter de navettes électriques et de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC)

La commune du Plateau s’apprête à se doter de navettes électriques et de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) comme en Europe. Le maire Jacques Ehouo l’a annoncé cette semaine. Il prévoit une mission en France, pour rechercher des financements, en vue de la réalisation de ce projet qui va changer le visage de la commune administrative.

« Le maire veut faire du Plateau une « smart city » : une ville connectée et verte. Son autre projet phare est de faciliter la circulation dans la commune ».

« Nous allons réduire le nombre de véhicules par la construction de parkings en silo à la périphérie ou dans des zones où la fréquentation est forte », a confié le successeur de Noël Akossi Bendjo. « Ensuite nous mettrons en place des navettes électriques et des VTC intra muros, et encouragerons la mobilité par vélo en créant d’abord des stations devant les écoles, les gares de bateaux et lieux de rendez-vous pour les covoiturages. Ces vélos seront sécurisés par une application de tracking », a détaillé le maire Jacques Gabriel Ehouo, surnommé par ses partisans « Sans bruits » ou encore Jack Bauer.

Le magazine révèle que « d’ici la fin 2022, le conseil municipal s’est aussi fixé pour objectif de protéger les trottoirs grâce à des barrières “orales ou des marquages au sol afin de faciliter les trajets à pied ».

C’est donc pour financer ses projets, que Jacques Ehouo se rendra le 4 octobre au siège du Mouvement des entreprises de France (Medef international, le patronat français) à Paris, pour échanger avec des PDG d’entreprises françaises de différents secteurs.

Jacques Ehouo, député du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a été élu maire du Plateau, en 2018, au terme d’une élection qui avait cristallisé les tensions. Il avait alors battu Fabrice Sawegnon, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

