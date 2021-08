Côte d'Ivoire : la construction des bâtiments de l'Université de Bondoukou a débuté | AbidjanTV.net

Les travaux de construction de certains bâtiments de l’Université de Bondoukou, ville située dans la région du Gontougo, ont débuté le jeudi 12 août 2021.

Selon Koné Abdoulaye, chef du projet de construction de l’Université de Bondoukou, ces travaux sont axés sur la construction de la bibliothèque, l’école d’architecture, les salles de langue et de cours ainsi que les Unités de formation et de recherche (UFR).

Hormis la construction de ces bâtiments, l’amphithéâtre de 500 places, le centre médical, la logistique et la clôture sont également en pleine évolution. Selon le chef de projet, la présidence, le château d’eau de 400 mètres cube et la conciergerie centrale sont à plus de 50% de réalisation.

Quant aux quatre autres amphithéâtres de 250 places chacun, ils sont également sortis de terre ainsi que les résidences universitaires et le restaurant dont la fondation est achevée.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du gouvernement qui est de construire plus d’une dizaine d’universités d’ici 2025.

afrikmag

Comments

comments