Côte d’Ivoire: Ouattara veut construire une ligne de téléphérique de Yopougon au Plateau

l’État ivoirien a décidé de faire construire une ligne de téléphérique afin de relier la commune de Yopougon à celle du Plateau en passant par la carena .

Cette ligne dans sa phase 1 aura une distance de 6 km pour 6 stations.

Chaque cabine de téléphérique aura une capacité de charge de 35 passagers et sera soutenue par 15 pylônes de 30 à 100 mètres de hauteur pour une fréquence de 60 seconde par cabine et d’un temps de parcours de 20 minutes par cabine.

Ce moyen de transport propre viendra en appui au BRT et au métro de Yopougon qui permettront à la commune la plus peuplée de Côte d’Ivoire d’occuper pleinement son rôle de poumon économique du district d’Abidjan

Le père ne finit pas de nous étonner allons seulement

C’est la côte d’ivoire qui gagne.

Perle Lola

