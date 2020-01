En 19 ans, voici ce que Paul Kagamé à fait du #Rwanda

-KIGALI 1ere capitale la plus propre d’Afrique.

– 5è pays au monde en termes de promotion des énergies renouvelables

-1er pays africain le plus compétitif dans le rapport de « l’Indice de Compétitivité Mondiale »(GCI) devant le Nigeria et l’Afrique de sud.

-18e pays mondiale,2e pays d’Afrique subsaharienne et 1er pays d’Afrique de l’Est le plus facile à faire des affaires devant La Côte d’Ivoire et le Sénégal se suivent aux 139e et 140e au classement mondial(Doing Business).

– 3e pays d’Afrique de l’Est aux revenus moyens par habitant de 595 euros (JA)

-3e Pays mondiale où on obtient le plus facilement un crédit(prêt).(Guetting hebdo)

– 1er pays Africains à avoir le plus grand centre commercial d’Afrique (Convention Center) de Kigali .(JA)

-le pays d’Afrique ou l’assurance maladie publique est de 98%.(JA)

-Le pays d’Afrique aux taux d’alphabétisation porté à 70 %.(JA)

– un pays connecté avec un réseau 4G couvrant plus de 95 % de la population (JA)

.

1er pays Africain à avoir faire sortir de son usine de montage un véhicule Volkswagen (européen)

– l’un des rares Pays aux taux de scolarisation de 98%

La liste est encore longue….Bravo Monsieur le Président, vous êtes une inspiration

Aimez et partagez la page pour plus de vu et d’informations

AbidjanTV

Comments

comments