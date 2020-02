La Côte d’Ivoire absente de la liste des pays aux coûts de vie élevés

Le magazine américain CEOWORLD a rendu public les résultats de son étude sur le coût de la vie dans 132 pays dont 19 en Afrique. Parmi ces 19 pays africains, aucun pays de la zone UEMOA, notamment la Côte d’Ivoire. Le pays où la vie est la plus chère en Afrique est les Seychelles.

Si dans la zone de l’Union Monétaire Ouest Africaine, aucun pays n’est sur cette liste où la vie est plus chère, ce n’est pas le cas dans la zone CEDEAO. Le Ghana et le Nigéria sont les deux pays de la zone communautaire ouest africaine qui figurent sur la liste. Ils occupent respectivement la 10ème et 15ème place au niveau africain et au plan mondial, la 91ème et la 115ème place.

Cette évaluation du magazine new-yorkais CEOWORLD porte sur des coûts tels que l’hébergement, les vêtements, le taxi, les services publics, les télécommunications et l’Internet, l’épicerie, le transport et les restaurants. Des études sur le prix à la consommation sont également prises en compte par le magazine.

En Afrique, le pays où la vie est la plus chère est les Seychelles avec un indice de 71,59. Il est suivi du Zimbabwé, puis de l’Ethiopie et de Maurice.

Au plan mondial, le pays le plus cher est la Suisse avec un indice de 122,4. La Norvège arrive en deuxième position, suivi de l’Islande et du Japon.

Pour réaliser cette étude, CEOWORLD prend comme indice de référence le coût de la vie à New-York, fixé à 100.

