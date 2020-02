La Côte d’Ivoire attire davantage de promoteurs d’énergie renouvelable

L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique promeut les investissements sur le continent à travers son offre d’assurances investissement avec une augmentation de sa contribution financière.

La signature de l’accord a eu lieu le jeudi 20 février entre l’agence de développement allemande, KfW et le gouvernement, représenté par le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé.

Financé par la KfW, selon l’Agence Ecofin, l’accord de prêt d’un montant de 6,5 millions $ soit 5 859 022 euros, avait été initialement signé en décembre 2019.

Selon les informations d’Agence Ecofin, grâce à cette augmentation de capital, le gouvernement ivoirien a signé un protocole d’entente dans le cadre de la Facilité régionale de soutien aux liquidités (RLSF), qui aidera le pays à attirer davantage de producteurs indépendants d’électricité (IPP) et de promoteurs de projets.

Pour le ministre ivoirien du Pétrole, de l’Energie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, « la RLSF est un mécanisme innovant qui va sans nul doute permettre d’augmenter et d’accélérer les investissements dans le secteur des énergies renouvelables, contribuant ainsi à l’atteinte de nos objectifs notamment un mix énergétique de 42% d’énergie renouvelable à l’horizon 2030, l’appropriation par nos PME locales de la technologie et la formation et la création d’emplois locaux ».

L’Agence Ecofin précise que cette augmentation de capital fait partie de l’initiative « Partenariat pour encourager les réformes », initiée par le gouvernement allemand en vue de créer un environnement favorable aux investissements privés, surtout dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

