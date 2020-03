La SFI décaisse 200 milliards Fcfa de pour une nouvelle centrale à gaz en Côte d’Ivoire

Selon l’Agence Ecofin, l’institution financière internationale a annoncé récemment avoir mobilisé un package de financement de 303 millions € soit 198.768.000.000 Fcfa pour le nouveau projet de centrale à gaz en cours en Côte d’Ivoire. Elle a contribué à hauteur de 91 millions € sur fonds propres.

Ecofin précise que le reste des fonds a été mobilisé auprès de plusieurs entités, dont la Banque africaine de développement, la Dutch entrepreneurial development Bank FMO, la Germany’s Deutsche Investitions (DEG), l’Emerging Africa Infrastructure Fund et l’OPEC Fund for International Development.

La centrale d’Atinkou d’une capacité de 390 MW sera implantée à 40 kilomètres à l’est d’Abidjan. Elle fonctionnera grâce à une technologie hautement efficiente en cycle combiné.

D’une capacité de 390 mégawatts (MW) pour un coût avoisinant 248 milliards de FCFA, cette centrale permettra d’augmenter la capacité de production de la Côte d’Ivoire estimée en 2017 à 1.975 MW. La construction de l’ouvrage a été confiée à la Compagnie Ivoirienne de Production d’Electricité (CIPREL), opérateur leader de la production électrique en Côte d’Ivoire et filiale du groupe Eranove.

Afin de renforcer le réseau électrique ivoirien, la centrale d’Atinkou, sera réalisée sur un site de 30 hectares. Le projet, exécuté en deux phases, prévoit sous 18 mois, la construction d’une turbine à gaz de 255 MW, et la réalisation sous 9 mois du cycle combiné, constitué d’une turbine à vapeur de 135 MW et d’une chaudière de récupération de chaleur. A terme, la centrale de Taboth fournira plus de 2 800 gigawatts/heure d’énergie par an au réseau électrique ivoirien.

Atinkou où Ciprel 5 utilisera la technologie du « cycle combiné » gaz-vapeur qui augmente l’efficience énergétique. Cette centrale réalisera un saut technologique en introduisant les premières turbines à gaz de classe F en Afrique Subsaharienne. Ces innovations permettront notamment de produire plus d’électricité sans consommation additionnelle de gaz permettant la préservation de l’environnement en réduisant le rejet de CO2 dans l’atmosphère.

