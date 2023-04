LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI LANCE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS ÉCHANGEURS À ABIDJAN, CE JEUDI

Le Premier ministre, Patrick Achi, procèdera, jeudi 20 avril 2023, au lancement officiel des travaux de construction de trois échangeurs sur le boulevard François Mitterrand.

Ce jeudi 20 avril 2023, le Premier Ministre Patrick Achi donnera le premier coup de pelle marquant le lancement des travaux de construction de trois (03) échangeurs sur le boulevard François Mitterrand. Ces infrastructures seront réalisées respectivement au Carrefour de l’Ecole de Police, carrefour de la Riviera III (9 kilos) et carrefour de la Riviera-Palmeraie).

Mise en œuvre du projet de transport urbain

Ces chantiers s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de transport urbain d’Abidjan (PTUA). Le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody est la principale artère qui dessert la commune de Bingerville, un véritable parcours de combattant pour les usagers malgré l’échangeur de la Riviera 2.

C’est plus de 50.000 véhicules en circulation sur cette route dont les carrefours de l’école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie rendent difficile la fluidité du trafic. À cela s’ajoutent les interruptions causées par les feux qui ne peuvent contenir le flux important de véhicules aux heures de pointes et les week-ends.

La construction de trois échangeurs à ces différents carrefours sur le boulevard Mitterrand permettra d’apporter des solutions aux problèmes d’embouteillages ou de ralentissement, en vue de faciliter aussi bien la mobilité sur cette route

Cette situation, indique-t-on, n’est pas sans conséquence sur l’environnement (forte pollution de l’air), économique (ralentissement) et sécuritaire à Abidjan. La construction de trois échangeurs à ces différents carrefours sur le boulevard Mitterrand permettra d’apporter des solutions aux problèmes d’embouteillages ou de ralentissement, en vue de faciliter aussi bien la mobilité sur cette route.

Ce projet financé à plus de 80 milliards francs CFA par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) permettra de contribuer au renforcement et au développement des infrastructures dans la dynamique d’accroitre la mobilité au niveau de la ville d’Abidjan, rappelle-t-on.