Le programme d’appui aux stratégies sociales veut étendre l’offre de son mutualiste

Le Programme d’Appui aux stratégies sociales (PASS) en collaboration avec la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), a organisé, le mercredi 24 janvier 2024 dernier à Abidjan, un atelier sur le développement de l’offre de soins mutualiste.

Cet atelier de réflexion avait pour objectif de permettre aux dirigeants des mutuelles sociales de Côte d’Ivoire : de mieux appréhender les défis liés à la création et au développement de services de soins et d’accompagnement mutualistes ; de découvrir les SSAM (Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes) en France ; de découvrir les FSUCOM (Formations Sanitaire Urbaine à base Communautaire) ; de présenter les appuis techniques que le PASS en partenariat avec la FNMF pourrait apporter aux mutuelles sociales ivoiriennes et d’échanger autour de leur pertinence.

M. Yannick Lucas, Directeur des Affaires Publiques et des relations Internationales à la FNMF par ailleurs intervenant principal a partagé avec ses hôtes, le sens de l’engagement de la Fnmf à l’international et plus précisément en Afrique subsaharienne via le Pass avant de rappeler le choix qu’elle a fait de la structuration du mouvement mutualiste international au sein de l’Association internationale de la mutualité sociale (AIM). Il a aussi présenté aux participants le service de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) de France afin qu’ils imprègnent des différentes étapes de sa mise en place.

Dans son intervention, Jean Victor AYITE, Directeur Général du PASS, a présenté les appuis que le PASS et la FNMF pourraient apporter aux mutuelles ivoiriennes sur l’offre de soins mutualiste.

Quant à Mme Pauline, elle a présenté le Club Santé de Business France et de Healthcare et les possibilités de collaboration entre les entreprises Française en Côte d’Ivoire dans le cadre d’amélioration de l’offre de soins, la construction de centre de santé mutualiste, etc.

Notons que cet atelier s’inscrit dans le prolongement de l’étude sur la cartographie des mutuelles sociales de Côte d’Ivoire et leurs centres de santé, réalisé par le PASS à la demande de l’Agence Ivoirienne de Régulation de la Mutualité Sociale (AIRMS) et financé par le FOND MONDIALE, qui a révélé que les mutuelles sont des acteurs important dans le financement de la santé en Côte d’Ivoire.