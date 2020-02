L’entreprise française Lesaffre s’installe à Abidjan.

L’entreprise française Lesaffre, numéro 1 mondial de la levure, s’installe à Abidjan.

Le 28 janvier 2020, l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, M. Gilles Huberson, a inauguré le premier « Baking Center » de la filiale Lesaffre Ivoire à Abidjan, en présence de M. David Jousselme, Directeur de la région Overseas de Lesaffre et du maire de Marcory.

Implanté dans 51 pays, dont la Côte d’Ivoire depuis les années 2000, l’entreprise Lesaffre est le N1 mondial dans la production de levure de boulangerie.

En parallèle de ses activités d’exploitation de levure, Lesaffre a investi dans une recherche développement dynamique et mondialisée, dont les Baking Center sont le symbole. Le groupe développe en effet depuis 1974, date de création de son premier centre, un réseau de pôles d’expertise composé de collaborateurs expérimentés et multiculturels dédiés à la recherche et chargés de proposer des projets innovants adaptés aux modes de consommation et au marché local.

L’implantation d’un tel centre à Abidjan démontre à la fois le dynamisme économique du pays et la qualité de ses ressources humaines, notamment scientifiques, et la capacité de Lessafre, à partir d’un savoir-faire français, à investir dans une recherche développement ouverte sur le monde.

