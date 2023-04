L’ONU appelle à investir massivement dans les infrastructures

Les Nations unies affirment qu’une transformation industrielle est nécessaire pour combler l’écart de développement croissant entre les pays et pour atteindre les objectifs de développement durable.

Dans son rapport 2023 publié mercredi, l’ONU soutient que des investissements urgents et massifs s’ imposent pour accélérer la croissance, notamment dans l’approvisionnement en électricité, l’industrie, l’agriculture et les infrastructures.

“Face à ces défis sans précédent, nous devons vraiment agir avec plus d’urgence et de détermination. Nous avons besoin d’une approche à deux niveaux. Premièrement, nous devons faire le maximum avec ce que nous avons pour fournir l’aide nécessaire. Deuxièmement, nous devons faire pression pour réformer le système financier international afin de le rendre équitable, résilient et accessible à tous, explique Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations unies.

Le rapport constate que la plupart des pays en développement ne disposent pas des ressources nécessaires pour investir, contrairement à leurs homologues développés.

Il préconise une adoption rapide de la technologie comme vecteur d’industrialisation, de création d’emplois, de réduction de la pauvreté et de développement durable.