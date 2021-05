MCLU: l’opération ”optimisation du processus de délivrance des actes (OPDA)” couvre le Centre-Ouest du pays

Le Ministre Bruno Nabagné KONÉ a fait de l’accélération de la production et la délivrance des actes, l’une des priorités de sa politique de gouvernance, à la tête du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Pour mener à bien cette politique, le Ministre Bruno Nabagné KONÉ a délégué son Directeur de Cabinet Adjoint, M. GBA Téan, pour échanger avec l’ensemble des acteurs en charge du développement urbain, au niveau des entités déconcentrées, à l’intérieur du pays.

Le troisième axe de cette opération dénommée « Optimisation du Processus de Délivrance des Actes (OPDA) », qui s’est déroulé du lundi 17 au mardi 25 mai 2021, a permis d’aborder les problématiques liées à la planification urbaine, et à la gestion du domaine foncier urbain, dans les localités de Mankono, Séguéla, Vavoua et Daloa. Ces séances de travail ont eu lieu avec la collaboration significative des autorités locales (corps préfectoral, autorité Municipale) des régions du Haut-Sassandra, du Béré et du Worodougou.

À cet effet, le Directeur de Cabinet Adjoint, M.Gba Téan, le chef de cette mission, a saisi l’occasion pour insister sur le rôle central des autorités locales, dans le développement urbain, les procédures d’approbation des lotissements (lotissement régulier et régularisation) et une sensibilisation accrue des communautés villageoises à la demande de l’ACD.

Aussi, a-t-il rappelé aux acteurs concernés la nécessité d’accentuer le contrôle des constructions dans les localités. Ces séances de travail avec la délégation du MCLU ont également été tenues en présence des chefs de villages et des propriétaires terriens des différentes localités.

Notons que cette tournée, lancée depuis le mercredi 14 avril dernier, à Aboisso, était à sa phase 4 avec respectivement les chefs-lieux de départements des districts du Woroba et du Sassandra-Marahoué.

