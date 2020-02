Smart City: Le projet futuriste d’Abidjan

Abidjan est la capitale économique de la Côte d’Ivoire et la ville francophone la plus peuplée d’Afrique de l’Ouest. Considérée comme carrefour culturel et économique de l’Afrique de l’Ouest, Abidjan présente un niveau d’industrialisation et d’urbanisation élevé. Abidjan est un point nodal pour le transport aérien et maritime de la région.

La quasi-totalité des institutions politiques et ambassades étrangères de Côte d’Ivoire est située à Abidjan. Comme Abidjan est également la plus grande ville du pays et le centre de son activité économique, elle est officiellement désignée “capitale économique” de la Côte d’Ivoire.

La capitale économique de Côte d’Ivoire se modernise à pas de géant. Elle pourrait devenir l’une des premières « smart cities » d’Afrique.

La course est lancée, et elle promet d’être passionnante. Les pays africains rivalisent d’imagination pour construire les villes intelligentes de demain. Il faut dire que le continent devrait passer de 1,3 milliard d’habitants actuellement à 2,5 milliards en 2050 et même 4,4 milliards en 2100, selon les projections de l’Institut français d’études démographiques (INED). La population urbaine devrait de son côté passer de 472 millions d’habitants en 2015 à près d’un milliard à l’horizon 2030, selon les estimations des Nations unies

Dans ce contexte, le continent n’a pas le choix. Il doit réinventer ses villes afin de les rendre plus efficaces, plus connectées, plus propres, plus participatives et plus transparentes. En un mot : plus intelligentes.

