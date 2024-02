Sodefor: Le DG dédie sa promotion de Conservateur Général au personnel, à la tâche depuis 1966

Le directeur général de la Société de développement des forêts (Sodefor), Mamadou Sangaré, a été célébré par le personnel, le mercredi 31 janvier 2024, dans les locaux de l’entreprise à Abidjan-Cocody. Ce, à la suite de sa promotion en tant que Conservateur Général des Eaux et Forêts. Se réjouissant de cette cérémonie en son honneur, Mamadou Sangaré a dit dédier cette promotion à ses collaborateurs.

« La promotion que nous célébrons aujourd’hui, est pour moi le résultat d’un travail d’équipe qui honore grandement la Sodefor. Cette promotion vous est dédiée, à l’ensemble du personnel, ancien comme en fonction, pour ses efforts constants à la tâche depuis 1966, date de sa création, pour la sauvegarde de nos forêts classées, parfois loin de nos familles et au prix de notre vie », a-t-il fait savoir.

Il a aussi mis cette aubaine à profit pour inviter les agents à privilégier l’amour, la solidarité, l’esprit d’équipe et la confiance dans l’accomplissement de notre mission quotidienne. « Eloignons-nous des actes qui ne nous honore pas et encore moins, notre structure la Sodefor et surtout ne craignez pas de partager vos expériences et vos avis pour le rayonnement de l’ensemble, car le feu qui éclaire les autres ne peut pas brûler celui qui le porte », leur a-t-il lancé. Car ne dit-on pas « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ».

La directrice de l’Administration et des ressources humaines, Haya Dicoh Coulibaly, s’est exprimée au nom de l’ensemble du personnel de la Sodefor. Pour elle, le parcours du directeur général est une grande source d’inspiration et de témoignage pour ses collaborateurs. Elle affirme que sa persévérance, son engagement et son sens élevé de la responsabilité l’ont permis de mériter cette promotion au grade de Conservateur Général des Eaux et Forêts. Les agents par sa voix éprouvent une très grande fierté de travailler sous son leadership. Car déclare-t-elle : « Aujourd’hui vous êtes l’agent technique des Eaux et forêts qui cumule le plus de distinctions et de grades ».

Elle a alors pris « l’engagement » au nom de ses collègues à servir avec dévouement la Sodefor, sous son leadership « afin de prouver une fois de plus que ses mandants ont eu raison de lui faire confiance ».

Ambiance musicale, défilé et partages de mets ont notamment meublé la cérémonie.