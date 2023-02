Togo : DuSa, l’application qui promeut les produits locaux

Abide BALOUKI est la promotrice de Abi Food, une boutique spécialisée dans la vente des produits locaux. Ces derniers mois, elle a vu sa clientèle augmenter par ricochet son chiffre d’affaires. Cette augmentation résulte de l’inscription de sa boutique sur DuSa, une plateforme de recherche des points de vente de produits Locaux.

Auparavant, Abide avait des difficultés à écouler ses produits comme la plupart des entrepreneurs au Togo.

”La vente des produits locaux, ce n’est pas vraiment pas ça puisque ce n’est pas encore dans l’habitude de la population togolaise. Mais on peut dire que ça commence par venir. Le fait d’avoir plus de clients cela amène déjà plus de chiffres d’affaires.”, explique Abide Balouki.

Au Togo, l’on manifeste peu d’intérêt pour les produits locaux. Ce faible engouement est dû notamment à la faible accessibilité des produits made in Togo sur les marchés.

Comme palliatif, Dodji Tchalla, jeune entrepreneur numérique togolais développe DuSa, une application qui permet aux consommateurs de rechercher les points de ventes des produits locaux proches de leur zone d’habitation. Aujourd’hui grâce à sa plateforme, plus de 1000 produits ont été déjà recensés et plus de 400 points de ventes de produits locaux inscrits.

DuSa offre également aux clients un cadre d’interaction avec les promoteurs de produits et des informations telles que les prix et la disponibilité des articles.

” Je vais dire à 80 % c’est de la satisfaction auprès des utilisateurs de l’application. Au début, il y avait beaucoup de réticences parce que c’était d’abord un nouvel outil d’accessibilité aux produits locaux. Donc aujourd’hui, il y a beaucoup plus d’engouement.” a déclaré Dodji Tchalla, concepteur de l’application DuSa.

Cette solution numérique redonne de l’espoir aux entrepreneurs du made in Togo et offre aussi une vitrine numérique aux produits locaux. L’application est une vraie aubaine pour les amoureux des produits locaux. C’est le cas de Kpatcha AKABA, un grand passionné de produits made in Togo.

” L’application m’a permis d’avoir une facilité d’accès grâce aux points ventes. Actuellement, il y a même une manière de retrouver un point de vente qui est très proche de nous.”, raconte Kpatcha Akaba, utilisateur de DuSa.

Au-delà d’être un outil de recherche optimisé pour les points de ventes des produits locaux, l’application DuSa veut également servir de plateforme mettant à la disposition des institutions financières et des structures d’accompagnement des statistiques fiables pour valider le dossier de financement de ces entrepreneurs.

