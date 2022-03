Acquisition de la maison des Ivoiriens de New York : la remise d’un chèque à monsieur Lucien Kouassi, président de l’association, Union des Ivoiriens de New York

Le vendredi 25 Mars 2022 dernier, l’ambassadeur, son Excellence Inza Camara, consul général de Côte d’Ivoire à New York, a procédé à la remise d’un chèque à monsieur Lucien Kouassi, président de l’association, Union des Ivoiriens de New York.

Cette cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence de la mission permanente de Côte Ivoire auprès de l’ONU. Son excellence l’ambassadeur Inza Camara était entouré de ses collaborateurs du consulat et du service de promotion économique.

Dans son intervention, il a indiqué que ce chèque était sa contribution personnelle en tant que membre de la diaspora Ivoirienne de New York. Il a encouragé ses compatriotes Ivoiriens à plus de solidarité, d’entente et de cohésion.

Quant au président de l’union des Ivoiriens de New York, il a au nom des tous les Ivoiriens de New York, remercié monsieur le consul général et s’est engagé à sensibiliser ses compatriotes à s’approprier ce noble projet d’acquisition de la maison des Ivoiriens.

