Coopération : l’ambassadeur de l’Allemagne indique l’attachement de son pays au respect du cadre constitutionnel en Côte d’Ivoire

Au sortir d’une audience que lui a accordée le Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, le 18 novembre 2020 à Abidjan, le nouvel ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Ingo Herbert, a indiqué l’attachement de son pays à la paix, à la stabilité et au respect du cadre constitutionnel en Côte d’Ivoire.

« Pour ma première visite au Premier Ministre, nous avons échangé sur deux thèmes, à savoir le renforcement des bonnes relations qui existent entre nos deux pays et la situation socio-politique en Côte d’Ivoire. Sur ce dernier point, je pourrais dire que nous restons attachés à la paix, à la stabilité, au respect du cadre constitutionnel et à l’Etat de droit en Côte d’Ivoire », a dit le diplomate allemand.

Ingo Herbert a relevé l’intérêt important que représente l’Afrique pour l’Allemagne. Il a indiqué que son pays va œuvrer au raffermissement de sa coopération dans tous les secteurs en Côte d’Ivoire. « Nous n’avons pas atteint tous les objectifs escomptés par le passé et comptons y remédier. Nous allons davantage développer nos relations au niveau économique, scientifique et social. La Côte d’Ivoire est un pays phare en l’Afrique de l’Ouest et cela est très important pour nous », a-t-il conclu.

C’est le 6 novembre 2020 que Ingo Herbert a présenté ses lettres de créances au Président de la République Alassane Ouattara.

Source: Primature

